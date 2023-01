VIDEO...हरियाली का शोर मचाने वाले ही नहीं संभाल पाए मुफ्त में मिली हरियाली

Nagaur. लाखों की राशि व्यय कर तैयार हुए औषधिपरक पौेधों का नि:शुल्क किया गया था वितरण

-नि:शुल्क मिले पौधों में पचास प्रतिशत से ज्यादा सूख गए

-वितरण के बाद वन विभाग की ओर हुए सर्वें मे ज्यादातर जगहों पर अश्वगंधा, कालमेघ के पौधे नहीं मिले

-जिले के सभी ब्लाको मे हरियाली की स्थिति औसत से भी कमतर मिली

Only those making noise of greenery could not handle the greenery received for free