प्रेम विवाह करने के बाद नवविवाहित जोड़े ने कोर्ट से मांगी सुरक्षा, जानिए क्या हुआ

नवविवाहित जोड़े ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, कोर्ट ने एसपी को दिए निर्देश

नागौर. प्रेम विवाह करने वाले नागौर जिले के नवविवाहित जोड़े को हाईकोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। एडवोकेट मधुर सिखवाल ने बताया कि नवविवाहित नैनी व अजय जांगिड ने अपनी जान व माल की सुरक्षा के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने नागौर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थीगण को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि गत 7 जून को मूण्डवा निवासी अजय जांगिड़ तथा खारिया निवासी नैनी ने प्रेम विवाह किया था। नैनी के परिवारवालों से जान का खतरा प्रतीत होने पर नवविवाहित जोड़े ने एडवोकेट सिखवाल के मार्फत न्यायालय में याचिका पेश कर सुरक्षा मांगी। सिखवाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश जारी करने के बाद मंगलवार को नागौर एसपी को भी नवविवाहित जोड़े ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिया।

Order to give protection to the couple doing love marriage