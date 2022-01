नागौर के पद्मश्री भांभू अब बनेंगे देशभर में पर्यावरण संरक्षण के ‘प्रेरणा स्रोत’

‘ट्री मैन ऑफ राजस्थान पद्मश्री हिम्मताराम भांभू’ के नाम से बनेगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म

- भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

नागौर. नागौर के पर्यावरण प्रेमी और पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हिम्मताराम भांभू की कहानी अब जिले या प्रदेश में नहीं, बल्कि देशभर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए दिखाई जाएगी। विद्यार्थियों के साथ बड़ों को भी हिम्मताराम भांभू द्वारा अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर किए गए कार्यों को एक फिल्म के माध्यम से बताया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग की सहायक प्रशासनिक अधिकारी अम्बिका आर. तर्नेजा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि नागौर के सुखवासी निवासी हिम्मताराम भांभू ने पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। भांभू द्वारा किए गए कार्यों के चलते ही उन्हें गत वर्ष 8 नवम्बर को राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। भांभू ने पिछले दो साल में न केवल संसद को वर्चुअली संबोधित किया, बल्कि पिछले दिनों उत्तरप्रदेश के लखनऊ एवं शिमला में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित कर देश ही नहीं विदेशों तक अपना संदेश पहुंचाया है।

Padmashree Bhambhu will now become a 'source of inspiration' for environmental protection across the country