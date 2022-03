पत्रिका की एक और जीत; नागौर में होगी पंचायतीराज शोध केन्द्र की स्थापना

पत्रिका के पाठकों की एक और जीत: ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चंद मीणा ने विधानसभा में की घोषणा

नागौर. देश में पंचायतीराज की स्थापना के साक्षी नागौर जिले में लम्बे इंतजार के बाद पंचायतीराज शोध केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चंद मीणा ने मंगलवार रात को विधानसभा में कर दी। हालांकि इसके लिए कितना बजट दिया जाएगा, इसको लेकर मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जिले के जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा लम्बे समय से इसकी मांग की जा रही थी, उसे पूरा कर दिया है।

Panchayati Raj Research Center will be established in Nagaur