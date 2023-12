भाजपा सरकार के कार्यकाल में बने पैनोरमा, कांग्रेस सरकार ने लगा दिए ताले, अब फिर जगी उम्मीद

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए थे पैनोरमा, ताले लगने से पर्यटकों को नहीं हो रहे दर्शन

नागौर में बनाए थे चार पैनोरमा, तीन पर लगे हैं ताले, केवल मेड़ता में मीरा बाई का पैनोरमा खुला, जहां वर्ष में लाखों पर्यटक आते हैं दर्शन करने

Panorama built during the tenure of BJP government, Congress government locked it