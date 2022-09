जेएलएन अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही नि:शुल्क दवा, जानिए क्यों

जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए सभी दवाइयां नि:शुल्क होने के बावजूद मरीजों को चुकाने पड़ रहे दाम

नि:शुल्क दवा केन्द्रों पर नहीं मिलने वाली दवाइयों की बनानी होती है पर्ची, ताकि लाइफ लाइन से ले सके नि:शुल्क, लेकिन फार्मासिस्ट बिना पर्ची मरीजों को कर रहे रवाना

नागौर. राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के निर्देश पर जेएलएन अस्पताल के पीएमओ ने चार महीने पहले भले ही मरीजों के हितार्थ सभी प्रकार की दवाइयां नि:शुल्क देने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन अस्पताल में ऐसा नहीं हो रहा है।

Patients are not getting free medicine in JLN Hospital