हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते बीमार हो रहे हैरान-परेशान

Nagaur. लगातार एंटीबायोटिक्स के प्रयोग से बिगड रही स्थिति

-पहले बीमार जल्दी ठीक होते थे, अब बीमारों को ठीक होने मे लग रहा ज्यादा समय

-एंटीबायोटिक्स के प्रयोग को लेकर जिम्मेदारो के गंभीर नहीं होने से स्थिति हुई प्रतिकूल

-चिकित्सालयों में जिम्मेदारों की ओर से देखरेख नहीं होने से रोगियों की हालत पतली

