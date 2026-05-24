राजस्थान में महंगे पेट्रोल-डीजल के बीच बढ़ी ई-वाहनों की रफ्तार, कम खर्च और सरकारी सब्सिडी बनी बड़ी वजह

परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों में दर्ज की गई है। वर्तमान में राजस्थान में 3.22 लाख से अधिक ई-स्कूटर और ई-बाइक पंजीकृत हैं। इनमें से करीब दो से ढाई लाख वाहन प्रतिदिन सड़कों पर संचालित हो रहे हैं। केवल जनवरी 2026 में ही 6252 नए ई-दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई। यानी प्रतिदिन 200 से अधिक ई-वाहन बिके। विशेषज्ञों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण कम संचालन खर्च है। पेट्रोल वाहन जहां प्रतिदिन सैकड़ों रुपए का ईंधन खर्च मांगते हैं, वहीं ई-वाहन करीब 25 पैसे प्रति किलोमीटर में चल रहे हैं।