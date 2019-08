खाद्य पदार्थों के नाम पर बेचा जा रहा ‘जहर’, बिक्री रोकने के सरकारी बंदोबस्त बने कागजी

'Poison' being sold in the name of food items in Nagaur, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए जाने वाले 40 प्रतिशत नमूने होते हैं फेल, खाद्य पदार्थों के उपयोग के तीन महीने बाद आती है लेबोरेट्री से रिपोर्ट, मिलावटखोर सामान्य जुर्माना देकर हो जाते हैं बरी