लॉकडाउन में अवैध रूप से बेच रहे थे तम्बाकू उत्पाद, पुलिस ने चार जनों को पकड़ा

Police action against those who illegally sold tobacco products in lockdown, कोतवाली थाना पुलिस ने तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज