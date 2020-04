लॉकडाउन में बाहर घूमने वालों पर पुलिस रख रही सीसी टीवी व ड्रोन कैमरों से नजर

Police are keeping a close watch on CCTV and drone cameras on those walking outside in lockdown

जिले के बासनी व कुचामन सिटी में लगाए सीसी टीवी कैमरे तो नागौर, पादूकलां व पीलवा में ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर