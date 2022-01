शहीद की मूर्ति अनावरण में फिर राजनीति, बजट दिया सांसद ने, फीता काटा उप मुख्य सचेतक ने

कुचामन पंचायत समिति के हिराणी (शहीद रामेश्वर नगर) गांव में शहीद की मूर्ति के अनावरण में सांसद की उपेक्षा, परेवड़ी में एक साल से नहीं हो पाया शहीद की मूर्ति का अनावरण

नागौर. जिले की कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के हिराणी (अब शहीद रामेश्वर नगर) गांव में गुरुवार को आयोजित शहीद की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को बुलाने और न बुलाने में सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हैं।

दरअसल, गुरुवार को नावां विधायक व राजस्थान सरकार के उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी ने ग्राम पंचायत हिराणी में शहीद की मूर्ति का अनावरण किया तथा नए राजस्व गांव के रूप में शहीद रामेश्वरलाल के नाम पर ‘शहीद रामेश्वर नगर’ घोषित कर उसका उद्घाटन किया। जबकि शहीद की मूर्ति एवं स्मारक का निर्माण सांसद कोष से जारी राशि से किया गया था, लेकिन जब मूर्ति के अनावरण का मौका आया तो न तो सांसद हनुमान बेनीवाल को कार्यक्रम में बुलाया गया और न ही अनावरण पट्टिका पर उनका नाम लिखवाया गया। यहां तक कि शिलालेख पर सांसद कोष से जारी राशि का भी उल्लेख नहीं किया गया।

Politics in the unveiling of the martyr's statue, the budget was given by the MP, the Deputy Chief Whip cut the tape