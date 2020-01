मूण्डवा व लाडनूं की 58 ग्राम पंचायतों में पंच व सरपंच का मतदान 22 जनवरी को

Polling in 58 gram panchayats of Mundwa and Ladnun on 22 January नागौर. पंचायतीराज चुनाव-2020 के द्वितीय चरण में नागौर जिले की मूण्डवा व लाडनूं पंचायत समिति की 58 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए 22 जनवरी को सुबह 8 से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने सम्पूर्ण तैयारियों पूरी कर ली है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि पंचायतीराज चुनाव के द्वितीय चरण में मूण्डवा की 24 व लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र की 34 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पद के लिए चुनाव करवाने की तैयारी पूरी कर ली है। सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदान ईवीएम मशीन के माध्यम से होंगे। वहीं वार्ड पंच चुनाव के लिए मतदान बैलेट पेपर से होंगे। पंचायतीराज चुनाव के मतदान दिवस पर सम्बन्धित क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत प्रत्येक कामगार को जिसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, को संवैतनिक अवकाश देय होगा।

मतदान दलों की ईवीएम, मत पेटियों व बैलेट पेपर के साथ रवानगी

58 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाने के लिए मतदान दलों को मंगलवार को राजकीय बीआर मिर्धा कॉलेज से रवाना किया गया। मतदान दलों को ईवीएम, मत पेटियों व बैलेट पेपर सहित सुरक्षा जाब्ते के साथ रवानगी दी गई। इन मतदान दलों की रवानगी से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर नियुक्त आरओ, पीठासीन अधिकारी, पीओ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय को पंचायतीराज चुनाव शांतिपूर्वक ढंग व पूर्ण निष्ठा के साथ करवाने के निर्देश दिए। स्टेट मास्टर ट्रेनर चिंरजीलाल कमेडिय़ा ने मतदान दलों को मतदान और मतगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार, जिला परिषद के सीईओ जवाहर चौधरी, जिला रसद अधिकारी पार्थ सारथी सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

द्वितीय चरण में 10 ग्राम पंचायत क्षेत्र अतिसंवेदनशील

पंचायतीराज संस्थाओं के स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन एवं मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर द्वितीय चरण में 10 ग्राम पंचायतों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने एक आदेश जारी कर द्वितीय चरण में लाडनूं पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हुड़ास, निम्बीजोधा, जसवंतगढ़, घिरड़ोदा मीठा, रताऊ, सांवराद तथा मूण्डवा पंचायत समिति की बलाया, संखवास, रूण तथा मुंदियाड़ ग्राम पंचायत को अतिसंवेदनशील घोषित किया है।

मतदाता को ये दस्तावेज पेश करना जरूरी

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार पंचायती राज संस्थाओं (पंच-सरपंच) के आम चुनाव 2020 में मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) यादव के अनुसार मतदाता को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अभाव में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केंद्र या राज्य सरकार या राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड जो निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी किया गया हो तथा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण-पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश लाना होगा।

100 मीटर की परिधि में मत संयाचना निषिद्ध

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायतीराज चुनाव के द्वितीय चरण में 22 जनवरी को होने वाले मतदान का समय सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक रखा गया है। सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिए रैम्प व ट्राइसाइकिल आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही प्रत्याशियों के लिए चुनाव संबंधी सभी आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में मत संयाचना निषिद्ध रहेगी। मतदान केन्द्र और इसके आसपास सौ मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि द्वारा मतदाताओं से मत देने की मांग करना अवैधानिक है। साथ ही मतदान केन्द्र पर और इसके आसपास मोबाइल या सेलुलर फोन के उपयोग से कानून व्यवस्था के साथ-साथ मतदान की व्यवस्था में व्यवधान उपलब्ध हो सकता है।