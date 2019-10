खींवसर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना, सोमवार को 266 बूथों पर होगा मतदान

Polling teams leave for Khinvasar by-election, polling will be held on 266 booths, फर्जी मतदान की संभावनाओं पर हर प्रकार से कसी नकेल, दुगुने से अधिक पुलिस जाब्ता, 28 सेक्टर अधिकारियों के साथ 28 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए, सोमवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक 266 बूथों पर होगा मतदान, कुल मतदाता 2,50,155