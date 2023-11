VIDEO...कभी हजारों की प्यास बुझाने वाला प्रतापसागर तालाब तोड़ रहा दम

-इसमें गंदा पानी के साथ भारी मात्रा में प्रतिदिन डाला जा रहा कचरा, डाला गया कचरा सडऩे की वजह से बन रही है खतरनाक राशायनिक स्थिति

Pratapsagar pond, which once quenched the thirst of thousands, is dying