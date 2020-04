गर्मियों में नागौर जिले के 354 गांव व 595 ढाणियों में टैंकरों से पेयजल सप्लाई की तैयारी

Preparation of supply of drinking water from tankers in 354 villages and 595 dhanis of the district in summer, जलदाय विभाग ने गर्मियों को लेकर तैयार किया कंटिजेंसी प्लान, जिले में अब भी नहरी परियोजना से वंचित है 60 प्रतिशत आबादी