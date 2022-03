माली समाज के तीसरे सामूहिक विवाह समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां

हैदराबाद से आएगी युवाओं की टीम, संभालेगी व्यवस्था

- आयोजकों ने हैदराबाद व सिकंदराबाद में समाज बंधुओं को दिया निमंत्रण

- 24 मार्च को भूमि पूजन मुहूर्त, सैनिक क्षत्रिय माली समाज नागौर तृतीय सामूहिक विवाह

नागौर. सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान नागौर के तत्वावधान में होने वाले तृतीय सामूहिक विवाह समारोह के लिए भूमि पूजन का कार्य 24 मार्च को होगा। तीसरी बार आयोजित हो रहे सामूहिक विवाह समारोह को इस माली समाज के पदाधिकारी भव्य रूप देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आमंत्रित किया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ता व पंडित रुद्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में सामूहिक विवाह से संबंधित भूमि पूजन का मुहूर्त रखा गया है। यह भूमि पूजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेनार के समीप स्थित सामूहिक विवाह आयोजन स्थल पर किया जाएगा। सामूहिक विवाह में 140 जोड़े दांपत्य बंधन में बंधेंगे।

Preparations to make the third mass marriage ceremony of Mali society grand