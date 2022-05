'बीमा कंपनी की मनमानी पर लगे रोक तथा किसानों को समय पर मिले क्लेम'

जिला स्तरीय निगरानी समिति तथा शिकायत निराकरण समिति की बैठक आयोजित

नागौर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिले में गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति तथा जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग के उप निदेशक हरीश मेहरा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम भुगतान की प्रगति रिपोर्ट पेश की। साथ ही इससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं व शिकायतों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कृषि विभाग के सहायक निदेशक मुख्यालय शंकरराम सियाक सहित कम्पनियों के प्रतिनिधि व अधिकारी उपिस्थत रहे।

'Prohibition on the arbitrariness of the insurance company'