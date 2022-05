नागौर में नया जिला बनाने को सात दिन में मांगे प्रस्ताव

जिला कलक्टर ने एडीएम व एसडीएम की बैठक लेकर दिए निर्देश

- जिले में कुचामन, डीडवाना व मेड़ता को जिला बनाने की उठ रही है मांग

नागौर. क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश के पांचवें सबसे बड़े जिले नागौर का पुनर्गठन कर दो जिले बनाने की मांग अब पूरी होने की उम्मीद जगी है। इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने जिले के सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारियों को नवीन जिला सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव, ज्ञापन व मांग पत्र प्राप्त कर 7 दिन में जिला मुख्यालय भिजवाने के निर्देश दिए हैं।

Proposals sought in seven days to create a new district in Nagaur