नागौर के दो जिले बनाने की चल रही थी मशक्कत, आ गए पांच जिले बनाने के प्रस्ताव, पढिए पूरी रिपोर्ट

नागौर के तीन जिले बना दें तो भी प्रदेश के आधा दर्जन जिले नागौर से छोटे ही रहेंगे

- जिले के डीडवाना, कुचामन, परबतसर, मकराना व मेड़ता को जिला बनाने को लेकर सैकड़ों संगठनों ने सौंपे ज्ञापन

- प्रदेश का पांचवां सबसे बड़ा जिला है नागौर, 17718 वर्ग किमी है क्षेत्रफल

Published: May 26, 2022 10:18:09 am

नागौर. नागौर जिले के पुनर्गठन को लेकर गत दिनों जिला प्रशासन द्वारा मांगे गए प्रस्तावों व मांग पत्रों के बाद जिले के सैकड़ों संगठनों व जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपे हैं। पूर्व में नागौर जिले का बंटवारा कर दो जिले बनाने की मांग की जा रही थी, वहां अब जिलेवासियों ने नागौर के पांच जिले बनाने की मांग कर डाली है। खास बात यह है कि मांग करने वालों ने जिला बनाने के पीछे वाजिब कारण भी गिनाएं हैं।नए जिलों के पुनर्गठन व सृजन के सम्बन्ध में सेवानिवृत आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा मांगे गए प्रस्तावों पर ज्ञापन देने वाले जिलेवासियों का कहना है कि जब बूंदी, दाैसा, डूंगरपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़ आदि को जिला बनाया जा सकता है तो फिर नागौर के मेड़ता, मकराना, कुचामन व डीडवाना को जिला क्यों नहीं बनाया जा सकता। यदि नागौर जिले के तीन जिले भी बना दिए जाएं तो भी धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भरतपुर सहित करीब 10 जिले ऐसे हैं जो छोटे ही रहेंगे।

Proposals to make five districts of Nagaur