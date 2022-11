VIDEO...वार्डों की जनसमस्याओं पर चर्चा के लिए जनप्रतिनिधियों को नहीं मिल पा रहा मंच

Nagaur. साधारण सभा आयोजन को लेकर शहर की सरकार गंभीर नहीं, विकास के मुद्दों पर नहीं हो पा रही चर्चा

हर दो माह में होनी चाहिए बोर्ड की बैठक

एक साल में कम से कम छह बैठकों का प्रावधान होने के बाद भी अब तक केवल दो साधारण सभाएं हुई

फुटबाल बना नगरपरिषद, पार्षद कर चुके हैं इस मुद्दे को लेकर विवाद

शहर की समस्याओं को बताने व चर्चा के लिए पार्षदों को नहीं मिल पा रहा मंच

