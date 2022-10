VIDEO...पंचायतीराज का बिगुल बजाने वाले नागौर जिले को शुद्ध पानी तक नहीं मयस्सर

Nagaur. पानी को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए क्लोरीन एवं ब्लीचिंग पावडर के परंपरागत तरीके से काम चला रहा जलदाय

-शहर व ग्रामीण क्षेत्रो मे गंदले पानी की आपूर्ति मे बढ़ी मुश्किल

-जिले के लम्बे -चौड़े भूभाग मे जाँच व्यवस्था नहीं होने से स्थिति हुई विकट

-शिकायत हुई ज्यादा तो जाँच की खानापूर्ति कर ली, नहीं तो फिर पीते रहे निम्नस्तर का पानी, जिम्मेदारो की बेफिक्री से बढ़ी मुशिकिल

