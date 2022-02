उद्योग के नाम पर किसानों से कोडिय़ों में खरीदी जमीन, अब प्रति बीघा 20 लाख कमाने की जुगत

रीको की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल, उद्यमियों ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

- किसानों ने भी जताई आपत्ति, बोले - और मिले मुआवजा या फिर उद्यमियों को कम रेट में दें जमीन

नागौर. जिला मुख्यालय के निकट गोगेलाव में रीको द्वारा 1500 वर्ग मीटर से कम बोली बोली वाले भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई विवाद का घर बन रही है। उद्योग लगाकर विकास करने एवं रोजगार देने की बात करने वाले रीको पर अब मुनाफाखोरी के आरोप लगने लगे हैं। रीको ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जिन किसानों से जमीन ली, उनके स्वर भी अब मुखर होने लगे हैं। वजह है किसानों से कम दर पर जमीन खरीद कर रीको उद्यमियों को महंगी दर पर जमीन बेचकर कमाई करने की जुगत हैं।

गोगेलाव क्षेत्र के किसानों ने बताया कि उनसे रीको ने डेढ़ लाख से करीब साढ़े तीन लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन खरीदी। कुछ किसानों ने जमीन देने से मना किया तो रीको ने उद्योग लगाकर क्षेत्र का विकास करने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की बात कही। एक प्रकार से किसानों से उनकी मर्जी के खिलाफ जमीन अधिग्रहण की गई, किसानों ने भी बेमन से इस उम्मीद में अपनी जमीन दे दी कि उद्योग लगेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन अब रीको प्रति बीघा 20 लाख रुपए कमाने की तैयारी कर चुका है। 1500 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से एक बीघा की कीमत करीब 24 लाख रुपए हो रही है। यानी किसानों से डेढ़ से साढ़े तीन लाख रुपए प्रति बीघा जमीन खरीद कर अब करीब 24 लाख रुपए में बेचना सीधे तौर पर कमाई का जरिया बनाना है।

Questions raised on the working style of RIICO, entrepreneurs submitted memorandum to the District Collector