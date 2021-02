मोदी ने जनता को तीन ऑप्शन दिए - भूख, बेरोजगारी व आत्महत्या - राहुल गांधी

Rahul said : Modi gave 3 options to public - hunger, unemployment and suicide

मकराना में 20 मिनट बोले राहुल, केवल किसान की बात की, सचिन पायलट को मिला तीसरा स्थान, तीन मिनट बोले - पायलट, मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया - संवेदनहीन