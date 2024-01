VIDEO...रामदेव पशु मेला मे रेलवे ने ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने से किया इंकार, कलक्टर ने मांगी जानकारी

Submitted by:

-डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी रेलवे की पशु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के इंकार से राज्य व केंद्र सरकार की मंशा पर लगे सवालिया निशान

Railways refused to provide train facility in Ramdev Cattle Fair, Collector asked for information