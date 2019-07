परबतसर हादसा : मृतकों के परिजनों को दिए चार-चार लाख

Rain in Parbatsar, two deaths due to buried under wall क्रिकेट खेलने गए युवकों पर कहर बनकर टूटी बारिश, दीवार ढहने से दो की मौत, तीन गंभीर घायल