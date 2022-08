29 से राज्य में शुरू होगा खेलों का महाकुंभ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल

जिले में भी खिलाड़ियों ने 'खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान' की भावना के साथ शुरू किया अभ्यास

नागौर. राज्य सरकार की ओर से ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर, ब्लाॅक स्तर, जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है।

Rajiv Gandhi Rural Olympic Games will start in the state from 29 aug