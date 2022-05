सेना भर्ती की विभिन्न लम्बित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर युवाओं ने निकाली तिरंगा रैली

परबतसर (नागौर). नागौर जिले के परबतसर कस्बे में संचालित विभिन्न डिफेंस एकेडमी के विद्यार्थियों ने लम्बित सेना भर्ती प्रक्रिया को लेकर तिरंगा रैली निकाली, जिसमें रायल एकेडमी, तेजल एकेडमी, जाट छात्रावास एकेडमी, बाजवास एकडेमी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। छात्रों ने बताया कि पिछले 2 साल से एयरफोर्स, नेवी सहित भारतीय रक्षा पदों की भर्ती शुरू नहीं हुई तथा जो भर्ती परीक्षा हो गई, उनके परिणाम जारी नहीं किए, जिससे विद्यार्थियों में रोष है। रविवार को भारत बंद के आह्वान पर परबतसर में भी दो घंटे तक बाजार बंद रखकर तिरंगा रैली निकाली गई।

Rally taken out in Parbatsar on the call of Bharat Bandh