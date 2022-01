नागौर में 2 फरवरी से शुरू होगा रामदेव पशु मेला, दुकानों की नीलामी आज

2 फरवरी से झंडारोहण के साथ होगी श्री रामदेव पशु मेले की विधिवत शुरुआत

- पशुपालकों की मांग पर राजस्थान पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

नागौर. जिला मुख्यालय पर हर वर्ष आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले का औपचारिक शुभारम्भ 2 फरवरी को जिला कलक्टर झंडारोहरण करके करेंगे। मेला मैदान में सोमवार को पशुपालन विभाग की ओर से दुकानों की नीलामी की जाएगी। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. महेश मीणा ने बताया कि मेला बाजार के लिए 100 दुकानें काटी गई हैं, जिनकी नीलामी सोमवार दोहपर एक बजे से होगी। साथ ही मेला मैदान में पशुओं के लिए बने पानी के हौदों की मरम्मत करवा दी गई है और सोमवार तक पानी भी भर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पशुपालक पशुओं के साथ मेले में आना शुरू हो गए हैं।

Ramdev cattle fair will start in Nagaur from February 2, auction of shops today