कालाबाजारी की शिकायत पर कलक्टर ने दिए निर्देश, अब राशन की दुकानों पर लगानी होगी रेट लिस्ट

Collector has given instructions on black marketing complaint, now ration shops will have to be put on the rate list, मिशन कोरोना स्टॉप: जिला कलक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए पालना के निर्देश