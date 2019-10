हाईकोर्ट की फटकार पर ठेकेदार ने कहा - चार सप्ताह में बना दूंगा सर्विस रोड

rebuke of High Court, contractor said - I will make service road in 4 weeks, शहर के बीकानेर रेलवे फाटक सी-61 पर आरओबी निर्माण में लापरवाही का मामला, नागौर व्यापार मंडल की याचिका पर खंडपीठ ने की सुनवाई