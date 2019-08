पंजाब-हरियाणा से दिलाएं राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी - हनुमान बेनीवाल

Regardless of agreement Rajasthan does not get complete water, नागौर. लोकसभा में बुधवार को सांसद हनुमान बेनीवाल MP hanuman beniwal ने अंतरराज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक की चर्चा पर बोलते हुए विभिन्न मुद्दों व मामलों को सदन में रखा। उन्होंने 31 दिसंबर 1981 को पंजाब-हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के जल बंटवारे Water sharing of Ravi Vyas rivers के संबंध में हुए समझौते की तरफ जलशक्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि समझौते में प्रावधान होने के बावजूद राजस्थान को उसके हिस्से का संपूर्ण पानी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के विकास के बाद राजस्थान अपने संपूर्ण पानी को उपयोग करने की स्थिति में है।

सांसद बेनीवाल MP Hanuman beniwal ने बिल पर बोलते हुए पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इस समझौते के अनुसार रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया, जिसमें 31 दिसम्बर 1981 को संपादित समझौता व व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल हैं, जिस पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रकरण की सुनवाई में 10 नवंबर 2016 को राय प्रकट करते हुए पंजाब अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता कहते हुए टिप्पणी की। जिसके अनुसार पंजाब राज्य पूर्व निर्णय हुक्मनामा तथा 31 दिसंबर 1981 के समझौते को निरस्त नहीं कर सकता, इसलिए किसी प्रकार की कानूनी अड़चन भी अब नहीं रही। इसलिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिलाए।

वाजपेयी का किया स्मरण

सांसद बेनीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सदन में जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने नदियों को जोडऩे की बात पहली बार कही, क्योंकि अगर नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप लेती है तो किसानों के प्रत्येक खेत में सिचाई का पानी पहुंच सकेगा।

दूषित पानी छोडऩे वालों पर हो आपराधिक मुकदमा

सांसद हनुमान बेनीवाल ने पंजाब के हिस्से से राजस्थान में आ रहे नहरी पानी में बढ़ते प्रदूषण की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जो औद्योगिक इकाइयां दूषित पानी नहर में छोड़ रही है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। दूषित पानी की वजह से पूरा राजस्थान प्रभावित हो रहा है, साथ ही उन्होंने इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करने की भी गुहार की।

शून्य काल में उठाया यह मामला

हनुमान बेनीवाल ने आजादी से पूर्व गोचर श्रेणी कि भूमि पर बसे हुए बंजारा, गाडिय़ा लोहारों, घुमंतू जातियों, एसबीसी -एसटी व एससी समाज की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह लोग अब प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासन न्यायालय के निर्णय की आड़ में हटा रहे हैं। सांसद ने राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय के समीप ताऊसर के पास राजस्व ग्राम रामनाडा बंजारा बस्ती व बीकानेर जिले के नोखा के पास साठीका गांव की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यहां के बांशिदें आजादी के पहले से रह रहे हैं। इंदिरा आवास एपीएम आवास एयोजना से मकान यहां बन गए, लोगों के राशन कार्ड व आधार कार्ड बने हैं, लेकिन प्रशासन अब न्यायालय के निर्णय की वजह से इन्हें बेदखल कर रहा है, जबकि इन्होंने गोचर की एवज में दूसरी जमीन राजहक में समर्पित कर दी। इसके बावजूद उन्हें बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करते हुए सेट अपार्ट के तहत गोचर की एवज में दूसरी जमीन राजहक में समर्पित कर चुके लोगों को बेदखल नहीं करने की मांग की।