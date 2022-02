Video : रीट में धांधली के विरोध में आरएलपी ने खोला मोर्चा, देखिए वीडियो

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा - दोनों लेवल की परीक्षा की जाए रद्द, सीबीआई जांच से ही पर्दे के पीछे बैठे गुनेहगारों का सच आएगा सामने

नागौर. रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आक्रामक दिखी। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर नागौर सहित जयपुर, जोधपुर व अन्य जिला मुख्यालयों पर पार्टी पदाधिकारियों ने विरोध-प्रदर्शन किया। नागौर में खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल व आरएलपी जिलाध्यक्ष हनुमान भाकर के नेतृत्व में रैली निकालकर रीट में धांधली की जांच सीबीआई से करवाने की मांग रखी।

RLP demanded to get CBI probed into rigging in REET