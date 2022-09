लम्पी रोग को लेकर आरएलपी विधायकों ने विधानसभा में की नारेबाजी

विधानसभा में नागौर : बीमारी से गायों को बचाने की उठाई मांग

Published: September 20, 2022 11:31:34 am

नागौर. विधानसभा में सोमवार को जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक विधानसभा की वेल में पहुंचकर तख्तियां दिखाते हुए नारेबाजी करने लगे। विधायकों ने प्रदेश सरकार से गायों को लम्पी स्कीन डिजीज (एलएसडी) से बचाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की मांग की।

RLP MLAs raised slogans in the assembly regarding lampi disease