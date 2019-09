खींवसर से आरएलपी ही लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस से हरेन्द्र मिर्धा का नाम लगभग फाइनल

RLP will contest elections from Khinvasar, Harendra Mirdha from Congress is almost final आरएलपी से हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल हो सकते हैं उम्मीदवार, जयपुर में भाजपा व आरएलपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल, राजेन्द्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया ने पत्रकारों को दी जानकारी