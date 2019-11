नागौर में फिर सडक़ हादसा, खाटू के पास दो सैनिकों की मौत, चार दिन में 20 जनों की मौत

Road accident in Nagaur again, 20 people died in four days, तेज गति, लापरवाही व लावारिस पशुओं के कारण बढ़ी हादसों की रफ्तार