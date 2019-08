बाइक पर बैठे थे एक ही परिवार के पांच जने, तूफान ने मारी टक्कर, पांचों जोधपुर रेफर

Nagaur: Five of the same family were sitting on the bike, jeep hit कुचेरा/नागौर. जिले के कुचेरा थाना क्षेत्र में आज दोपहर में एक मोटरसाइकिल को क्रूजर जीप ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन असंतुलित होकर सडक़ से नीचे उतर गए। हादसे accident in nagaur में मोटरसाइकिल पर सवार तीन बच्चों सहित पांच जने गंभीर घायल हो गए, जबकि जीप में सवार एक महिला भी घायल हो गई। पुलिस के अनुसार कुचेरा थाना क्षेत्र के खजवाना बाइपास चौराहे पर क्रूजर जीप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे नागौर के दिल्ली दरवाजा निवासी शहनाज (30) पत्नी मुस्ताक खां, मुस्कान (6) पुत्री मुस्ताक, नदीम (3) पुत्र मुस्ताक व युनुस (2) पुत्र मुस्ताक तथा कुचेरा निवासी मुंशी (35) जवाद्दर खां गंभीर घायल हो गए, जिन्हें कुचेरा अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर नागौर रेफर किया गया। हादसे में कोटड़ा (अजमेर) निवासी शीला पत्नी मोतीलाल भी घायल हुई।

नागौर के जेएलएन अस्पताल में भी घायलों की स्थिति गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार सडक़ पार कर रहे थे, इस दौरान अजमेर के कोटड़ा से रामदेवरा जा रही जीप ने उन्हें टक्कर मार दी।



नागौर के बच्चा खाडा में युवक ने फंदा लगाकर दी जान

नागौर. शहर के बच्चा खाडा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने रविवार दोपहर करीब ढाई-तीन बजे अपने घर के कमरे में फंदे पर झूलकर जान दे दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तथा शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया।

पुलिस के अनुसार शहर के बच्चा खाडा क्षेत्र में रहने वाले हबीब (26) पुत्र मोहम्मद फारुख ने रविवार दोपहर को घर के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के दौरान युवक की पत्नी बच्चे को लेकर जेएलएन अस्पताल गई हुई थी। काफी देर तक कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो घर में रहने वाली परिवार की अन्य महिला ने खिडक़ी से अंदर देखा तो हबीब फंदे से झूल रहा था। इसके बाद उसने शोर मचाया तो परिवार व मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा कमरे के ताला लगाकर सील कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज जांच शुरू की है।