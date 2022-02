राजस्थान के इस जिले में 65 महीने बाद भी सड़क का काम अधूरा, फिर भी टोल वसूली

ये तो सरासर लूट है : अजमेर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध टोल वसूली, सरकार भी सहभागी

- वाह रे सरकार! वाहन चालक के फास्टेग नहीं तो दुगुना चार्ज, यहां साढ़े पांच साल से काम अधूरा, उसका कुछ नहीं

श्यामलाल चौधरी

नागौर. अजमेर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर पिछले करीब साढ़े पांच साल से टोल वसूली हो रही है, लेकिन सडक़ का निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। अप्रेल, 2016 में सडक़ निर्माण करने वाली कम्पनी ने यह कहकर टोल वसूली शुरू कर दी कि 75 प्रतिशत लम्बाई में कार्य पूर्ण कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ यह शर्त भी थी कि ‘शेष कार्य 4 महीने में पूरा करना होगा।’ टोल वसूली तो शुरू हो गई, लेकिन चार महीने में काम पूरा करने वाली शर्त की पालना आज 65 महीने बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। इसके बावजूद सरकार एवं सरकारी अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। हद तो तब हो गई जब खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने इस सम्बन्ध में विधानसभा में प्रश्न लगाकर जानकारी मांगी और अधिकारियों ने आधी-अधूरी जानकारी देकर विधानसभा को ही गुमराह करने का प्रयास किया है।

Road work incomplete even after 65 months, yet toll collection