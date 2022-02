लूट : 500 ग्राम घी देने के लिए गर्दन झुकाई , काउंटर पर रखे 72 हजार रुपए ले उड़े लुटेरे

नावां शहर . उपखंड मुख्यालय पर सोमवार को ग्राहक बनकर घी लेने के बहाने दूध विक्रेता की दुकान से 72 हजार से अधिक रुपए लूटकर ले गए।



दिनभर दूध, दही व घी की सप्लाई के बाद रुपए गिनकर बैंक में जमा कराने जा रहा था भवानीशंकर, ग्राहक बनकर आए लुटेरे ले उड़े रुपए, पुलिस व पीड़ित ने जगह-जगह खंगाले सीसटीवी कैमरे

नावां थाना क्षेत्र की तहसील रोड पर पुराने बस स्टेंड के पास डेयरी संचालक भवानी शंकर दिनभर दूध बेचने के बाद लौटकर दोपहर करीबन डेढ़ बजे कलेक्शन मिला रहा था। उसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश युवकों ने उससे घी के भाव पूछे व आधा किलो घी लेने का बहाना बनाया। भवानीशंकर घी देने के लिए कार्टून की तरफ झुका तो युवक कलेक्शन की राशि ले उड़े। पुलिस में रिपोर्ट सौंपकर भवानी शंकर कुमावत ने बताया कि उसकी दुकान पर दो युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वह बैंक जाने के लिए दूध के कलेक्शन का हिसाब मिला रहा था। तभी दो युवक बाइक पर आते है और एक व्यक्ति बाइक से उतरकर दुकान में आधा किलो घी लेने के लिए आता है और उससे बात करता है। इतनी देर में लुटेरे काउंटर से बेहतर हजार पांच सौ रुपए लेकर भाग जाते है। पास के दुकानदारों को पता चले उससे पहले लुटेरे भाग जाते है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि बाइक चालक ने हेलमेट लगा रखा था तथा दूसरा व्यक्ति तेजी से आकर भागता हुआ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। इसकी सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल परमाराम मौके पर पहुंचे तथा आस -पास के सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लुटेरे को ढूंढने का प्रयास जारी है।

The robbers of the road were robbed of Rajsamand