नागौर में आरएसएससी ने बेच दिया खराब बीज, उत्पादन पर पड़ेगा असर

RSSC sold bad seeds in Nagaur, production will be affected, बीज की गुणवत्ता पर उठे सवाल, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, खरीफ की बुआई के दौरान निगम ने पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से बेचा था घटिया बीज

- उत्पादन प्रभावित होने पर किसानों ने कृषि विभाग में दी शिकायत, कृषि अधिकारियों ने निरीक्षण में माना निम्न गुणवत्ता वाला बीज, उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र