नागौर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन-जागृति दौड़ 'रन फॉर एनवायरनमेंट' का आयोजन

वृक्ष हमारे जीवन का आधार, इन्हें बचाएं : एडीएम

'ओनली वन अर्थ' की थीम के साथ मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस

Published: June 06, 2022 10:45:48 am

नागौर. जिला प्रशासन एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर की ओर से रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए 'रन फॉर एनवायरनमेंट' का आयोजन किया गया। दौड़ को एडीएम मोहनलाल खटनावलिया ने सुबह साढ़े सात बजे कलक्ट्रेट से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया, जो मानासर सर्किल होते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय पहुंचकर सम्पन्न हुई। दौड़ में जिला प्रशासन के अधिकारी व कार्मिक, एनसीसी केडेट्स, नेहरु युवा केन्द्र के स्वयंसेवक, स्काउट गाइड सहित नागरिकों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

'Run for Environment' organized for environmental protection in Nagaur