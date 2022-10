Video : ग्रामीण ओलंपिक खेलों की खामी, श्रेष्ठ ​खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे राज्य स्तर पर, सुनिए ​खिलाडि़यों का दर्द

खेल प्रतियोगिता में फाइनल जीतने वाली पूरी टीम का चयन होने से हारने वाली टीमों के खिलाडि़यों को नहीं मिल पाया मौका

- आमतौर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं में जीतने व हारने वाली टीमों के श्रेष्ठ खिलाडि़यों से तैयार होती है टीमें, लेकिन ग्रामीण ओलंपिक में केवल जीतने वाली टीम ही जाएगी आगे

नागौर. राज्य सरकार की पहल पर प्रदेशभर में आयोजित करवाई गई ग्रामीण ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता ने गांवों में न केवल खेलों के प्रति जागरुकता जगाने का काम किया है, बल्कि खेलों को लेकर एक वातावरण भी तैयार किया है। इन खेलों में उम्र की कोई बंदिश नहीं होने से युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाकर जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वहीं बुजुर्गों ने भी जवानी की यादें ताजा की हैं, लेकिन प्रतियोगिता की एक खामी ने कई खिलाडि़यों को निराश भी किया है।

