नागौर के इलेक्ट्रीशियन की बेटी संतोष चौधरी बनी आईएएस

Santosh Chaudhary, daughter of electrician from Nagaur became IAS, सिविल सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा, 2018 की दूसरी सूची में 44वीं रेंक मिली