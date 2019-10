वीडियो : रिश्तों का खून, प्रेमी के साथ मिलकर सरोज ने पति राजू को उतारा मौत के घाट

Saroj killed her husband Raju with her lover नागौर. जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के ललासरी गांव के पास 8 अक्टूबर को खाई में मिले युवक के शव का पुलिस ने 48 घंटे से भी कम समय में खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, पति की हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर की थी।

पुलिस के अनुसार 8 अक्टूबर को सूचना मिली कि सेवा गांव के नेतड़ों की ढाणी के पास एक व्यक्ति खाई में मृत पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर मौलासर थानाधिकारी पांचूराम मय टीम के मौके पर पहुंचकर अनुसंधान शुरू किया।

हत्या के प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. विकास पाठक ने डीडवाना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य के निर्देशन व डीडवाना वृत्ताधिकारी गणेशाराम चौधरी के नेतृत्व में थानाधिकारी पांचूराम, एएसआई सीताराम हैड कांस्टेबल बजरंगलाल, श्यामलाल, गोपाललाल एवं कांस्टेबल राकेश, बजरंगलाल, विपिन कुमार एवं एएसपी कार्यालय के सुशील कुमार की एक टीम का गठन कर प्रकरण का जल्द से जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

गठित टीम ने मुखबिर की सूचना एवं आसूचना संकलन कर मृतक की पत्नी सरोज, उसके प्रेमी राधाकिशन व साथी छोटूराम नायक से पूछताछ की, पूछताछ में राजूराम ने हत्या करना कबूल कर लिया।

प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहा था राजू

पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी सरोज व राधाकिशन के बीच प्रेम प्रसंग के चलते मृतक राजूराम उनके रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। 7 अक्टूबर की रात्रि में राजूराम अपने घर पर पहुंचा तो पहले से मौजूद उसकी पत्नी ने साजिश के तहत उसे दूध में नींद की गोलियां मिला कर पिला दी। कुछ देर बाद प्रेमी राधाकिशन व उसका साथी छोटूराम नायक उसके घर पर आए व राजूराम का गला दबाकर हत्या कर लाश को सेवा रोड पर ले जाकर डाल दिया।