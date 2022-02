राजनीति में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन रहे सरपंच भाकर

पहली बार में बने सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष, ग्राम पंचायत में करवाए करोड़ों के विकास कार्य

मकराना (नागौर). नागौर जिले के मकराना पंचायत समिति की जूसरी ग्राम पंचायत के युवा सरपंच प्रकाश भाकर राजनीति में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में ऊभर रहे हैं। पहली बार सरपंच बने भाकर ने न केवल ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की झड़ी लगाई, बल्कि पहली ही बार में सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष बनकर खुद की काबिलियत भी साबित कर दी।

दरअसल, गांव जूसरी ग्राम पंचायत के विकास के पीछे युवा सरपंच प्रकाश भाकर का विजन है, जो उन्होंने सरपंच बनने से पहले ही तैयार कर लिया था। सरपंच की सोच, गांव को पूरे देश में आदर्श बनाने की है, जिसके लिए वह जागरुक ग्रामीणों के साथ निरंतर आमजन को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

Sarpanch Bhaker is becoming a source of inspiration for youth in politics