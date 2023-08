VIDEO...सर्वार्थ सिद्धि व सौभाग्य के साथ पांच शुभ संयोगों में सावन का अंतिम सोमवार आज

Nagaur. कई दुर्लभ शुभ संयोगों की वजह से सावन का अंतिम सोमवार व्रत बेहद खास, मंदिरों में महादेव का विशेष अर्चन के साथ होंगे विविध कार्यक्रम

-बड़ेश्वर महादेव मंदिर में अमरनाथ गुफा की तर्ज पर विराजेंगे एकलिंग महादेव, तैयारियों में जुटे रहे

Sawan's last Monday today in five auspicious coincidences with Sarvarth Siddhi and good luck