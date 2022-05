एससी-एसटी किसानों को सरकार की सौगात, सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाने पर मिलेगा दोहरा अनुदान

पहले मिलता था आधार लागत का 60 प्रतिशत अनुदान, अब 45 हजार और मिलेंगे

Published: May 06, 2022 08:07:08 pm

नागौर. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दोनों वर्गों के किसानों को सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार ने दोहरा अनुदान देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-बी स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना परियोजना वर्ष 2020-21 के तहत कृषकों को सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाने पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया है।

SC-ST farmers will get double grant on solar power pump plant