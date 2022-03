शहर में तेज रफ्तार से बस दौड़ाने पर एसडीएम ने सीज कर चालक व कंडक्टर को किया गिरफ्तार

रोडवेज से आगे निकालने के लिए लोक सेवा परिवहन के चालक ने शहर में नियमों को रौंदते हुए भगाई बस, हादसा टला

नागौर. रोडवेज बसों के आगे-आगे बस दौड़ाने वाले राजस्थान लोक सेवा परिवहन सेवा के बस चालक एवं कंडक्टर को बुधवार को नागौर एसडीएम सुनील पंवार ने अच्छा सबक सिखाया। एसडीएम पंवार ने न केवल बस की सीज करवाया, बल्कि चालक व कंडक्टर को गिरफ्तार करवाकर चालक का छह माह का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया। साथ ही बस का इस रूट का परमिट रद्द करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को अवगत करवाया।



बुधवार सुबह राजस्थान दिवस पर कलक्ट्रेट से स्टेडियम तक निकाली गई निकाली राजस्थान मैराथन की समाप्ति के बाद एसडीएम पंवार स्टेडियम से वापस लौट रहे थे। कॉलेज रोड पर राजस्थान लोक सेवा परिवहन की बस के चालक ने तेज गति से बस को शहर की सडक़ पर दौड़ाया तो एसडीएम चौंक गए। उन्होंने अपनी गाड़ी से बस का पीछा करवाया तो देखा कि बासनी ओवरब्रिज पर बस चालक ने रोडवेज की बस को ओवरटेक करने के लिए गलत दिशा में ले जाकर बस को दौड़ाया। इस पर एसडीएम ने एमवीएस इंस्पेक्टर कुम्भाराम को फोन कर बस को कृषि मंडी तिराहे पर रुकवाया। इसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे तथा वाहन चालक कैलाश विश्नोई तथा कंडक्टर सुभाष को गिरफ्तार किया गया।

एसडीएम पंवार ने बताया कि बस चालक का छह माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करवाया तथा जोधपुर से वाया नागौर होते हुए बीकानेर के बीच चलने वाली इस बस का रूट परमिट रद्द करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को अवगत कराया।

SDM seized for speeding the bus, Driver and conductor arrested