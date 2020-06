जिले में जारी रहेगी धारा-144, धार्मिक स्थलों में जनता के प्रवेश पर रहेगी रोक

Section -144 will continue in the district, there will be a ban on public entry in religious places, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटारियम, एसेम्बिली हॉल आदि बन्द रहेंगे