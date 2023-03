वीडियो में देखिये...हरे पेड़ काटने वाले को क्यों बचा रहा है प्रशासन

Nagaur. हरा पेड़ काटने को लेकर पद्मश्री ने प्रमुख सचिव से किया कार्रवाई का आग्रह

-नगरपरिषद ने दी हरा पेड़ काटने पर दी नोटिस तो जवाब मिला कि बिजली के तार से अड़ रहे थे पेड़

-बिना प्रशासनिक प्रक्रिया की स्वीकृति के हाउसिंग बोर्ड स्थित पार्क में हरे पेड़ काटने का मामला

-विधि विशेषज्ञों ने बताया कि हरा पेड़ काटना अपराध

See in the video... Why is the administration saving the person who cut the green tree?